Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

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Бердымухамедов хочет погасить "ворота ада"

В Туркменистане хотят закрыть "ворота ада". Так, мол, президент приказал найти способ, как погасить краторы в пустыне Каракум.

Мечта Канье Веста

Канье Вест взвыл, что очень хочет встретиться с Владимиром Путиным. По предварительной информации, визит артиста состоится весной – летом. Однако вскоре информацию о встрече опровергли и представитель рэпера, и пресс-служба Кремля.

К теме "Вымысел россиян": у Канье Уэста опровергли планы о встрече рэпера с Путиным

Шендерович побежал из России

Русский публицист, сатирик и писатель Виктор Шендерович 11 января был вынужден бежать из России. Ему на это намекали 20 лет, поэтомудобавили в список иностранных агентов.

Только российские процессоры

Министерство промышленности и торговли России предложило обязать госзаказчиков отозвать заявки на поставку техники с иностранным процессором, если в конкурсе участвуют хотя бы одна из отечественных. То есть теперь госучреждения будут покупать ноутбуки и смартфоны – на российских процессах.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео