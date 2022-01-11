Чому Шендерович виїхав з Росії

Куди саме виїхав Шендерович – невідомо. Письменник наголосив, що вирішив "перечекати зовні".

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Росіянин покинув батьківщину через кримінальну справу за позовом "кухаря Володимира Путіна" Євгена Пригожина.

Наклепом на Пригожина тепер називають правду про нього. Я вирішив перечекати зовні. Може когось засмутить моє небажання доводити решту життя аксіому про справедливість Путіна. Від'їзд – це саме те, на що мені 20 років натякали з Кремля,

– зазначив письменник.

Зауважимо, раніше Шендерович заявив в ефірі "Ехо Москви" про кримінальне минуле Пригожина. "Кухар Путіна" вирішив судитися з письменником за статтею про "захист честі та ділової репутації". Бізнесмен вимагав видалити цю інформацію з публічного доступу, спростувати її, а також надати матеріальну компенсацію – 5 мільйонів рублів.

Деталі судового процесу

У грудні 2021 року суд схвалив рішення на користь Пригожина. Так, Шендеровича зобов'язали виплатити 100 тисяч рублів "кухарю Путіна", а "Ехо Москви" – 1 мільйон рублів. Після цього бізнесмен звернувся з вимогою відкрити справу через "наклеп". Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення.

Письменник наголосив, що його не стільки лякає термін ув'язнення, як досудовий захід – обмеження волі на час слідства.

Що відомо про Віктора Шендеровича Це радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, а також правозахисник який народився у Москві. З 2003 року Шендерович працює на радіостанції "Ехо Москви" та "Радіо Свобода". У 2008 – 2009 роках судився з депутатом Держдуми від ЛДПР Сергієм Абельцевим. З 2014 року журналіст зазнавав тиску з боку путінського режиму. Наприкінці 2021 року Шендеровича внесли у список ЗМІ-іноземних агентів.

Джерело: Це радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, а також правозахисник який народився у Москві. З 2003 року Шендерович працює на радіостанції "Ехо Москви" та "Радіо Свобода". У 2008 – 2009 роках судився з депутатом Держдуми від ЛДПР Сергієм Абельцевим. З 2014 року журналіст зазнавав тиску з боку путінського режиму. Наприкінці 2021 року Шендеровича внесли у список ЗМІ-іноземних агентів.Джерело: Вікіпедія

Довідка. Євген Пригожин – це кримінальний авторитет з Санкт-Петербурга, який є одним з важливих соратників Путіна й керує "групою Вагнера". Його також називають "кухарем Путіна", бо кілька років тому він володів розкішним рестораном у Санкт-Петербурзі, де російський лідер любив поїсти.



Наразі бізнесмен перебуває під санкціями ЄС та США. За відомості, які можуть привести до його арешту, оголосили нагороду у розмірі 250 тисяч доларів.

Повний текст публікації Віктора Шендеровича у фейсбуці:

Я завжди з'являвся на повістки на допит і в суд. Так було з моменту першого притягнення до відповідальності за програму "Кукла", транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові "нульові" злочини – до мільйона штрафу часів "підкорення Криму" та новим автозакам.

Але від особистої причетності до кримінальної справи, яка мені світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина, я утримаюсь через здоровий глузд.

Тут немає суперечки, яка вимагає нової судової інстанції, оскільки тут немає суду (вже давно). "Потерпілий" відкрито заявив про своє бажання закрити мені рота, і водночас залякати всіх, кого не влаштовує кривавий, злодійський і непокараний слід, який тягнеться за його іменем. Розуміючи, що журналістів штрафами не зупинити, "кремлівський кухар" перейшов на шантаж кримінальними статтями.

Кардинальна зміна ландшафту для мене тут не стільки в гіпотетичному терміні, як у досудових заходах. Стаття передбачає обмеження волі на час слідства, і чомусь у мене немає особливих підстав сумніватися, що ця норма може бути застосована.

Наклепом на Пригожина тепер називають правду про нього. Мене вже судили з цього приводу минулого року, і я не полінувався надати Петербурзькому суду докази, що іншої репутації, ніж репутація злочинця і вбивці, у пана Пригожина ніколи не було.

Я вирішив перечекати зовні.

Може когось засмутить моє небажання доводити решту життя аксіому про справедливість Путіна.

Від'їзд – це саме те, на що мені двадцять років натякали з Кремля.

Тупо скаржитися в моїй ситуації: я не перший і не буду останнім, не кажучи вже про долю Нємцова, долю Мохнаткіна, Навального, Дмитрієва, сотень інших політв'язнів.

Поки цей Пригожин тут еліта, я, звісно, продовжуватиму виконувати функцію іноземного агента поза Батьківщиною, але без намордника. Мені буде приємніше, а вам веселіше.