Почему Шендерович уехал из России

Куда именно выехал Шендерович – неизвестно. Писатель подчеркнул, что решил "переждать снаружи".

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Россиянин покинул родину из-за уголовного дела по иску "повара Владимира Путина" Евгения Пригожина.

Клеветой на Пригожина теперь называют правду о нем. Я решил переждать снаружи. Может кого-то расстроит мое нежелание доказывать остаток жизни аксиому о справедливости Путина. Отъезд – это именно то, на что мне 20 лет намекали из Кремля,

– отметил писатель.

Заметим, ранее Шендерович заявил в эфире "Эха Москвы" об уголовном прошлом Пригожина. "Повар Путина" решил судиться с писателем по статье о "защите чести и деловой репутации". Бизнесмен требовал удалить эту информацию из публичного доступа, опровергнуть ее, а также предоставить материальную компенсацию в 5 миллионов рублей.

Детали судебного процесса

В декабре 2021 года суд одобрил решение в пользу Пригожина. Так, Шендеровича обязали выплатить 100 тысяч рублей "повару Путина", а "Эхо Москвы" – 1 миллион рублей. После этого бизнесмен обратился с требованием открыть дело из-за "клеветы". Эта статья предусматривает 5 лет заключения.

Писатель подчеркнул, что его не столько пугает срок заключения, как досудебная мера – ограничение свободы на время следствия.

Что известно о Викторе Шендеровиче Это советский и российский писатель-сатирик, теле - и радиоведущий, а также правозащитник родившийся в Москве. С 2003 года Шендерович работает на радиостанции "Эхо Москвы" и "Радио Свобода". В 2008-2009 годах судился с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Абельцевым. С 2014 года журналист подвергался давлению со стороны путинского режима. В конце 2021 года Шендеровича внесли в список СМИ-иностранных агентов.

Источник: Это советский и российский писатель-сатирик, теле - и радиоведущий, а также правозащитник родившийся в Москве. С 2003 года Шендерович работает на радиостанции "Эхо Москвы" и "Радио Свобода". В 2008-2009 годах судился с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Абельцевым. С 2014 года журналист подвергался давлению со стороны путинского режима. В конце 2021 года Шендеровича внесли в список СМИ-иностранных агентов.Источник: Википедия

Справка. Евгений Пригожин – это криминальный авторитет из Санкт-Петербурга, который является одним из важных соратников Путина и руководит "группой Вагнера". Его также называют "поваром Путина", потому что несколько лет назад он владел роскошным рестораном в Санкт-Петербурге, где российский лидер любил поесть. Сейчас бизнесмен находится под санкциями ЕС и США. За сведения, которые могут привести к его аресту, объявили награду в размере 250 тысяч долларов.

Полный текст публикации Виктора Шендеровича в Фейсбуке:

Я всегда являлся на повестки на допрос и в суд. Так было с момента первого привлечения к ответственности за программу "Кукла", транзитом через все автозаки, административки и новые "нулевые" преступления – до миллиона штрафа времен "покорения Крыма" и новым автозакам.

Но от личной причастности к уголовному делу, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я воздержусь из-за здравого смысла.

Здесь нет спора, который требует новой судебной инстанции, поскольку здесь нет суда (уже давно). "Потерпевший" открыто заявил о своем желании закрыть мне рот, и одновременно запугать всех, кого не устраивает кровавый воровской и ненаказанный след, который тянется за его именем. Понимая, что журналистов штрафами не остановить, "кремлевский повар" перешел на шантаж уголовными статьями.

Кардинальное изменение ландшафта для меня здесь не столько в гипотетическом термине, сколько в досудебных мерах. Статья предусматривает ограничение свободы на время следствия, и почему-то у меня нет особых оснований сомневаться, что эта норма может быть применена.

Клеветой на Пригожина теперь называют правду о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошлом году, и я не поленился предоставить Петербургскому суду доказательства, что иной репутации, чем репутация преступника и убийцы, у господина Пригожина никогда не было.

Я решил переждать снаружи.

Может кого-то расстроит мое нежелание доказывать остаток жизни аксиому о справедливости Путина.

Отъезд – это именно то, на что мне двадцать лет намекали из Кремля.

Тупо жаловаться в моей ситуации: я не первый и не буду последним, не говоря уже о судьбе Немцова, судьбе Мохнаткина, Навального, Дмитриева, сотен других политзаключенных.

Пока этот Пригожин тут элита, я, конечно, буду продолжать выполнять функцию иностранного агента вне Родины, но без намордника. Мне будет приятнее, а вам веселее.