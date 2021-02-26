Федеральное бюро расследований США предлагает 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать российского бизнесмена Евгения Пригожина. Последнего называют "поваром Путина" и связывают с созданием частной военной компании "Вагнера".

Пригожин сейчас находится в розыске в США. Его обвиняют в попытке повлиять на президентские выборы.

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Что в ФБР заявляют о Пригожине

Пригожина разыскивают по обвинению в "причастности к заговору с целью ввести в заблуждение США". Речь идет о препятствовании и нарушении законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента страны.

По данным ФБР, с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года он был главным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований. Пригожин якобы контролировал и одобрял действия агентства по вмешательству в политику и выборы США.

В частности, как выяснила спецслужба, агентство:

купило американский компьютерный сервер,

создало сотни фейковых онлайн-персонажей (ботов),

использовало похищенные личные данные людей из США.

Цель таких действий – "вмешательство в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года".

ФБР также сообщает, что Пригожин имеет связи в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также может скрываться от правосудия за пределами страны.

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Объявление на сайте ФБР относительно Пригожина / Скриншот 24 канала

Другие подробности о Пригожине

Как сообщает российский Forbes, в 1998 году бизнесмен открыл в Санкт-Петербурге ресторан New Island. Это место стало популярным среди политической и деловой элиты России. Заведение неоднократно посещал и Владимир Путин, в частности здесь российский президент принимал президентов Франции и США.

Компании бизнесмена с 2011 года занимаются поставкой еды в образовательные, медицинские и государственные учреждения России. По информации российской службы "Радио Свобода", за 9 лет компании Пригожина заключили свыше пяти тысяч госконтрактов на общую сумму в 209 миллиардов рублей (примерно 78 миллиардов гривен).

Пригожина связывают с организацией так называемой фабрики троллей (группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге).

Предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. 16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества против США.

Компании, связанные с Пригожиным, неоднократно подавали иски против "Фонда борьбы с коррупцией" и его главы Алексея Навального. ФБК, со своей стороны, обвинял бизнесмена в поставках некачественной еды в детские сады и школы и вспышки из-за этого дизентерии среди детей.

Подробнее о конфликте Навального с Пригожиным читайте по этой ссылке.