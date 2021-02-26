ФБР предлагает 250 тысяч долларов за "за повара Путина" Пригожина
Федеральное бюро расследований США предлагает 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет задержать российского бизнесмена Евгения Пригожина. Последнего называют "поваром Путина" и связывают с созданием частной военной компании "Вагнера".
Источник:пресс-служба ФБР
Пригожин сейчас находится в розыске в США. Его обвиняют в попытке повлиять на президентские выборы.
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Что в ФБР заявляют о Пригожине
Пригожина разыскивают по обвинению в "причастности к заговору с целью ввести в заблуждение США". Речь идет о препятствовании и нарушении законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента страны.
По данным ФБР, с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года он был главным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований. Пригожин якобы контролировал и одобрял действия агентства по вмешательству в политику и выборы США.
В частности, как выяснила спецслужба, агентство:
- купило американский компьютерный сервер,
- создало сотни фейковых онлайн-персонажей (ботов),
- использовало похищенные личные данные людей из США.
Цель таких действий – "вмешательство в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года".
ФБР также сообщает, что Пригожин имеет связи в России, Индонезии, Катаре и Эстонии, а также может скрываться от правосудия за пределами страны.
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Объявление на сайте ФБР относительно Пригожина / Скриншот 24 канала
Другие подробности о Пригожине
- Как сообщает российский Forbes, в 1998 году бизнесмен открыл в Санкт-Петербурге ресторан New Island. Это место стало популярным среди политической и деловой элиты России. Заведение неоднократно посещал и Владимир Путин, в частности здесь российский президент принимал президентов Франции и США.
- Компании бизнесмена с 2011 года занимаются поставкой еды в образовательные, медицинские и государственные учреждения России. По информации российской службы "Радио Свобода", за 9 лет компании Пригожина заключили свыше пяти тысяч госконтрактов на общую сумму в 209 миллиардов рублей (примерно 78 миллиардов гривен).
- Пригожина связывают с организацией так называемой фабрики троллей (группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге).
- Предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. 16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд в Вашингтоне выдал ордер на арест Пригожина. Ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества против США.
Компании, связанные с Пригожиным, неоднократно подавали иски против "Фонда борьбы с коррупцией" и его главы Алексея Навального. ФБК, со своей стороны, обвинял бизнесмена в поставках некачественной еды в детские сады и школы и вспышки из-за этого дизентерии среди детей.
- Недавно ЕС ввел новые санкции против Пригожина, известного как "повар Путина". Причина – его причастность к деятельности ВПК "Вагнера" в Ливии и нарушение оружейного эмбарго.
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