США ввели новые санкции против окружения "повара" Путина: кто попал в "черный список"
США 15 июля ввели новые санкции против лиц и компаний, которые приближены к другу и соратнику Владимира Путина олигарху Евгению Пригожину. Санкции ввели в отношении организаций, зарегистрированных в Судане, Гонконге и Таиланде.
Министерство финансов США разместило на своем сайте официальное сообщение с санкционным списком лиц.
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Кто попал под действие американских санкций
- Игорь Лавренков и Михаил Потепкин,
- Андрей Мандель (гражданство не указано),
- а также компании ООО "М-Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. С., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.
Эти лица причастны к вооруженному конфликту на Донбассе и вмешательству в американские выборы, а также помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций со стороны США.
Что известно о Евгении Пригожине
- Евгений Пригожин – близкий к Путину российский олигарх, которого считают владельцем нелегальной частной армии "ЧВК Вагнера". Его еще называют поваром российского президента.
- Пригожин фигурировал в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Через два года ему и еще 12 россиянам предъявили обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".
- В сентябре 2019 года США ввели санкции против Пригожина за финансирование так называемой "фабрики троллей", которая пыталась повлиять на результаты выборов в США в 2016 году.
Что такое российская "фабрика троллей"?"Агентство интернет-исследований" (IRA), так называемая "фабрика троллей", было основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году, действуя через российские подставные компании, это агентство наняло на работу сотни людей, от создателей фальшивых личностей до специалистов по техподдержке.
Подрывные действия "агентства троллей" были нацелены также на искажение общественного мнения в США и Европе с помощью распространения сфабрикованных сообщений в соцсетях и СМИ.