США 15 июля ввели новые санкции против лиц и компаний, которые приближены к другу и соратнику Владимира Путина олигарху Евгению Пригожину. Санкции ввели в отношении организаций, зарегистрированных в Судане, Гонконге и Таиланде.

Министерство финансов США разместило на своем сайте официальное сообщение с санкционным списком лиц.

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Кто попал под действие американских санкций

Игорь Лавренков и Михаил Потепкин,

Андрей Мандель (гражданство не указано),

а также компании ООО "М-Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. С., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Эти лица причастны к вооруженному конфликту на Донбассе и вмешательству в американские выборы, а также помогали Пригожину уклоняться от введенных ранее санкций со стороны США.

Что известно о Евгении Пригожине

Евгений Пригожин – близкий к Путину российский олигарх, которого считают владельцем нелегальной частной армии "ЧВК Вагнера". Его еще называют поваром российского президента.

Пригожин фигурировал в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Через два года ему и еще 12 россиянам предъявили обвинения по статьям "сговор против США" и "мошенничество".

В сентябре 2019 года США ввели санкции против Пригожина за финансирование так называемой "фабрики троллей", которая пыталась повлиять на результаты выборов в США в 2016 году.