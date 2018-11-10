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      Повар Путина засветился на переговорах военных России и Ливии

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      Евгения Пригожина (справа) называют "поваром" Путина
      Евгения Пригожина (справа) называют "поваром" Путина / inosmi.ru

      Близкий к Путину российский олигарх Евгений Пригожин, которого считают владельцем так называемой "ЧВК Вагнера" и причастным к "фабрике троллей", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными.

      Пригожин, которого также называют поваром Путина, присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

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      Официальные видео с события появились в сети 9 ноября, а сама встреча состоялась 7 ноября в Москве.

      На видео показано, как ливийская делегация знакомится с российскими офицерами и проходит в конференц-зал. На кадрах заметно, как в это время человек, похожий на Евгения Пригожина, стоит немного в стороне.

      Путін Пригожин Росія Лівія

      Владельца ЧВК Вагнера заметили на переговорах между российскими и ливийскими военными

      Смотрите видео с пресс-конференции между военными России и Ливии:

      Уже во время самой пресс-конференции олигарх сидел за столом возле министра обороны России Сергея Шойгу.

      Пригожин Шойгу Росія Лівія переговори

      Во время переговоров Пригожин сидел практически возле министра обороны РФ

      Информация о том, что российские военные участвуют в конфликте в Ливии, появилась еще весной 2017 года. Тогда упоминалось о дислокации на территории страны так называемых "элитных десантных подразделений", а уже впоследствии стало известно, что российские военные базы разворачиваются в Ливии под прикрытием "ЧВК Вагнера".

      Что такое частная военная компания Вагнера"?
      Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России. Владельцем компании считают близкого к Путину российского олигарха Евгения Пригожина.

      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин война Ливия
      Источник: 24 Канал
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