Кухар Путіна засвітився на переговорах військових Росії і Лівії
Близький до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, якого вважають власником так званої «ПВК Вагнера» та причетним до «фабрики тролів» був присутній на офіційних переговорах між лівійськими і російськими військовими.
Пригожин, якого також називають кухарем Путіна, був присутній на переговорах міністра оборони РФ Сергія Шойгу з командувачем лівійської національної армії Халіфою Хафтаром.
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Офіційні відео із події з’явились у мережі 9 листопада, а сама зустріч відбулась 7 листопада у Москві.
На відео показано, як лівійська делегація знайомиться з російськими офіцерами і проходить в конференц-зал. На кадрах помітно, як у цей час особа, схожа на Євгена Пригожина, стоїть трохи осторонь.
Власника ПВК Вагнера помітили на переговорах між російськими та лівійськими військовими
Дивіться відео з прес-конференції між військовими Росії та Лівії:
Вже під час самої прес-конференції олігарх сидів за столом поблизу міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Під час переговорів Пригожин сидів практично біля міністра оборони РФ
Інформація про те, що російські військові беруть участь у конфлікті в Лівії з'явилася ще навесні 2017 року. Тоді згадувалось про дислокування на території країни так званих "елітних десантних підрозділів", а вже згодом стало відомо, що російські військові бази розгортаються у Лівії під прикриттям "ПВК Вагнера".
Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.
Власником компанії вважають близького до Путіна російського олігарха Євгена Пригожина.