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      Кухар Путіна засвітився на переговорах військових Росії і Лівії

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      Євгена Пригожина (справа) називають "кухарем" Путіна
      Євгена Пригожина (справа) називають "кухарем" Путіна / inosmi.ru

      Близький до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, якого вважають власником так званої «ПВК Вагнера» та причетним до «фабрики тролів» був присутній на офіційних переговорах між лівійськими і російськими військовими.

      Пригожин, якого також називають кухарем Путіна, був присутній на переговорах міністра оборони РФ Сергія Шойгу з командувачем лівійської національної армії Халіфою Хафтаром.

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      Офіційні відео із події з’явились у мережі 9 листопада, а сама зустріч відбулась 7 листопада у Москві.

      На відео показано, як лівійська делегація знайомиться з російськими офіцерами і проходить в конференц-зал. На кадрах помітно, як у цей час особа, схожа на Євгена Пригожина, стоїть трохи осторонь.

      Путін Пригожин Росія Лівія
      Власника ПВК Вагнера помітили на переговорах між російськими та лівійськими військовими

      Дивіться відео з прес-конференції між військовими Росії та Лівії:

      Вже під час самої прес-конференції олігарх сидів за столом поблизу міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

      Пригожин Шойгу Росія Лівія переговори
      Під час переговорів Пригожин сидів практично біля міністра оборони РФ

      Інформація про те, що російські військові беруть участь у конфлікті в Лівії з'явилася ще навесні 2017 року. Тоді згадувалось про дислокування на території країни так званих "елітних десантних підрозділів", а вже згодом стало відомо, що російські військові бази розгортаються у Лівії під прикриттям "ПВК Вагнера".

      Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

      Власником компанії вважають близького до Путіна російського олігарха Євгена Пригожина.

      Теги: Новини політики Новини Росії Лівія війна Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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