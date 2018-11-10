Кухар Путіна засвітився на переговорах військових Росії і Лівії

Близький до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, якого вважають власником так званої «ПВК Вагнера» та причетним до «фабрики тролів» був присутній на офіційних переговорах між лівійськими і російськими військовими.

Пригожин, якого також називають кухарем Путіна, був присутній на переговорах міністра оборони РФ Сергія Шойгу з командувачем лівійської національної армії Халіфою Хафтаром.

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Офіційні відео із події з’явились у мережі 9 листопада, а сама зустріч відбулась 7 листопада у Москві.

На відео показано, як лівійська делегація знайомиться з російськими офіцерами і проходить в конференц-зал. На кадрах помітно, як у цей час особа, схожа на Євгена Пригожина, стоїть трохи осторонь.



Власника ПВК Вагнера помітили на переговорах між російськими та лівійськими військовими

Дивіться відео з прес-конференції між військовими Росії та Лівії:

Вже під час самої прес-конференції олігарх сидів за столом поблизу міністра оборони Росії Сергія Шойгу.



Під час переговорів Пригожин сидів практично біля міністра оборони РФ

Інформація про те, що російські військові беруть участь у конфлікті в Лівії з'явилася ще навесні 2017 року. Тоді згадувалось про дислокування на території країни так званих "елітних десантних підрозділів", а вже згодом стало відомо, що російські військові бази розгортаються у Лівії під прикриттям "ПВК Вагнера".

Що таке приватна військова компанія "Вагнера"?Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.



Власником компанії вважають близького до Путіна російського олігарха Євгена Пригожина.