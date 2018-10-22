11:54
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      В России исчез информатор, который рассказал о страшных преступлениях "повара Путина"

      714 Читати новину українською
      В России исчез информатор, который рассказал о страшных преступлениях "повара Путина"
      В России исчез информатор, который рассказал о страшных преступлениях "повара Путина" / Фото из открытых источников – Евгений Пригожин

      Исчез герой расследования "Новой газеты" Валерий Амельченко, который рассказал о ряде уголовных преступлений структур российского бизнесмена Евгения Пригожина – "повара Путина". Розыски Амельченко проводит следственный комитет России.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

      Читайте также: "Оторванная часть России": в РФ сделали скандальное заявление про Украину

      Издание отмечает, что журналист "Новой газеты" Денис Коротков провел расследование относительно деятельности структур Евгения Пригожина. Герой материала Амельченко работал на бизнесмена.

      Так, в начале октября после очередной встречи с журналистом издания информатор сообщил, что за ним следят. Впоследствии он перестал выходить на связь, а во дворе дома Амельченка нашли его ботинок и телефон.

      Для расследования Амельченко рассказал журналисту, что вместе с Олегом Симоновым – фармацевтом по профессии, ездил в Псков, чтобы "проучить" местного активиста партии "Яблоко" Сергея Тихонова. Там ему вкололи неизвестное вещество, впоследствии он умер.

      Информатор также рассказал, что участвовал в многочисленных преступлениях. В частности, речь идет об избиении оппозиционных политиков и блогеров, инсценировке ДТП с участием бизнесмена, у которого был имущественный конфликт с Пригожиным.

      Амельченко также добавил, что бывал на Майдане в Киеве в 2013 и 2014 годах. Однако какую именно задачу там выполнял – неизвестно.

      Кроме того, в материале речь шла о поездке в Сирию по приказу Пригожина. Там происходило тестирование различных видов яда на пленных джихадистах.

      Амельченко рассказал, что в результате тестов смертельное ранения получил высокопоставленный сотрудник сирийских спецслужб. В 2017 году Симонова, который также участвовал в тестах, нашли мертвым.

      В Следственном комитете России заявили, что начали доследственную проверку по факту исчезновения Амельченко.

      К слову, недавно российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что за организацией его убийства стоит олигарх из окружения президента России Евгений Пригожин, которого называют "поваром" Путина.

      Кто такой "повар Путина"?Евгений Пригожин – российский бизнесмен, основатель фабрики троллей из Ольгина, одна из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне. Пригожин также является ресторатором и владельцем кейтерингового бизнеса. Его неофициально называют "поваром Путина". Пригожин находится в расширенном списке санкции США против российских граждан и компаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины. Компании Пригожина, которого считают личным другом президента России, обеспечивают питание для Кремля, что и стало одним из оснований для санкций. Еще одним основанием стало широкое сотрудничество компании Пригожина с Министерством обороны России в строительстве военных баз у границы России с Украиной, которые Москва использует для введения своих военных на территорию Украины.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Расследования Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук