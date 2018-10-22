В России исчез информатор, который рассказал о страшных преступлениях "повара Путина"

Исчез герой расследования "Новой газеты" Валерий Амельченко, который рассказал о ряде уголовных преступлений структур российского бизнесмена Евгения Пригожина – "повара Путина". Розыски Амельченко проводит следственный комитет России.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Издание отмечает, что журналист "Новой газеты" Денис Коротков провел расследование относительно деятельности структур Евгения Пригожина. Герой материала Амельченко работал на бизнесмена.

Так, в начале октября после очередной встречи с журналистом издания информатор сообщил, что за ним следят. Впоследствии он перестал выходить на связь, а во дворе дома Амельченка нашли его ботинок и телефон.

Для расследования Амельченко рассказал журналисту, что вместе с Олегом Симоновым – фармацевтом по профессии, ездил в Псков, чтобы "проучить" местного активиста партии "Яблоко" Сергея Тихонова. Там ему вкололи неизвестное вещество, впоследствии он умер.

Информатор также рассказал, что участвовал в многочисленных преступлениях. В частности, речь идет об избиении оппозиционных политиков и блогеров, инсценировке ДТП с участием бизнесмена, у которого был имущественный конфликт с Пригожиным.

Амельченко также добавил, что бывал на Майдане в Киеве в 2013 и 2014 годах. Однако какую именно задачу там выполнял – неизвестно.

Кроме того, в материале речь шла о поездке в Сирию по приказу Пригожина. Там происходило тестирование различных видов яда на пленных джихадистах.

Амельченко рассказал, что в результате тестов смертельное ранения получил высокопоставленный сотрудник сирийских спецслужб. В 2017 году Симонова, который также участвовал в тестах, нашли мертвым.

В Следственном комитете России заявили, что начали доследственную проверку по факту исчезновения Амельченко.

К слову, недавно российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что за организацией его убийства стоит олигарх из окружения президента России Евгений Пригожин, которого называют "поваром" Путина.

Кто такой "повар Путина"?Евгений Пригожин – российский бизнесмен, основатель фабрики троллей из Ольгина, одна из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне. Пригожин также является ресторатором и владельцем кейтерингового бизнеса. Его неофициально называют "поваром Путина". Пригожин находится в расширенном списке санкции США против российских граждан и компаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины. Компании Пригожина, которого считают личным другом президента России, обеспечивают питание для Кремля, что и стало одним из оснований для санкций. Еще одним основанием стало широкое сотрудничество компании Пригожина с Министерством обороны России в строительстве военных баз у границы России с Украиной, которые Москва использует для введения своих военных на территорию Украины.