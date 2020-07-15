США 15 липня ввели нові санкції проти осіб та компаній, які наближені до друга та соратника Володимира Путіна олігарха Євгена Пригожина. Санкції запровадили щодо організацій, які зареєстровані в Судані, Гонконзі та Таїланді.

Міністерство фінансів США розмістило на своєму сайті офіційне повідомлення зі списком санкційних осіб.

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Хто потрапив під дію американських санкцій

Ігор Лавренків і Михайло Потепкін,

Андрій Мандель (громадянство не зазначено),

а також компанії ТОВ "М-Інвест", пов'язана з нею Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. З., Limited, Shine Dragon Group Limited і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Ці особи причетні до збройного конфлікту на Донбасі і втручання в американські вибори, а також допомагали Пригожину ухилятися від введених раніше санкцій з боку США.

Що відомо про Євгена Пригожина

Євген Пригожин – близький до Путіна російський олігарх, якого вважають власником нелегальної приватної армії "ПВК Вагнера". Його ще називають кухарем російського президента.

Пригожин фігурував у розслідуванні американського спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Через два роки йому та ще 12 росіянам висунули звинувачення за статтями "змова проти США" і "шахрайство".

У вересні 2019 року США запровадили санкції проти Пригожина за фінансування так званої "фабрики тролів", яка намагалася вплинути на результати виборів в США в 2016 році.

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