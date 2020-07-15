США ввели нові санкції проти оточення "кухаря" Путіна: хто потрапив у "чорний список"
США 15 липня ввели нові санкції проти осіб та компаній, які наближені до друга та соратника Володимира Путіна олігарха Євгена Пригожина. Санкції запровадили щодо організацій, які зареєстровані в Судані, Гонконзі та Таїланді.
Міністерство фінансів США розмістило на своєму сайті офіційне повідомлення зі списком санкційних осіб.
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Хто потрапив під дію американських санкцій
- Ігор Лавренків і Михайло Потепкін,
- Андрій Мандель (громадянство не зазначено),
- а також компанії ТОВ "М-Інвест", пов'язана з нею Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. З., Limited, Shine Dragon Group Limited і Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.
Ці особи причетні до збройного конфлікту на Донбасі і втручання в американські вибори, а також допомагали Пригожину ухилятися від введених раніше санкцій з боку США.
Що відомо про Євгена Пригожина
- Євген Пригожин – близький до Путіна російський олігарх, якого вважають власником нелегальної приватної армії "ПВК Вагнера". Його ще називають кухарем російського президента.
- Пригожин фігурував у розслідуванні американського спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Через два роки йому та ще 12 росіянам висунули звинувачення за статтями "змова проти США" і "шахрайство".
- У вересні 2019 року США запровадили санкції проти Пригожина за фінансування так званої "фабрики тролів", яка намагалася вплинути на результати виборів в США в 2016 році.
Цікаво США заблокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету у 2018 році
Що таке російська "фабрика тролів"?"Агентство інтернет-досліджень" (IRA), так звана "фабрика тролів", було засноване у 2013 році в Санкт-Петербурзі. У 2014 році, діючи через російські підставні компанії, це агентство найняло на роботу сотні людей, від творців фальшивих особистостей до фахівців із техпідтримки.
Підривні дії "агентства тролів" були націлені також на викривлення суспільної думки в США та Європі за допомогою поширення сфабрикованих дописів у соцмережах та ЗМІ.