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      США заблокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету у 2018 році

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      США блокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету у 2018 році
      США блокували російській "фабриці тролів" доступ до інтернету у 2018 році / Фото з відкритих джерел

      Військові США заблокували "фабриці тролів" доступ до інтернету у 2018 році під час виборів до Конгресу країни. Офіційна назва "фабрики тролів" – "Агентство інтернет-досліджень".

      Атака на "фабрику тролів", яку пов’язують із "кухарем" президента Росії Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, сталася 6 листопада 2018 року. Тоді у США були проміжні вибори до Конгресу, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

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      Іншими словами, вони перевели "Агентство інтернет-досліджень" в офлайн-режим. Вони просто вимкнули їх,
      – сказав співрозмовник видання.

      Проблеми з доступом до інтернету у "фабрики тролів" були в день голосування, а також приблизно наступного дня, вже під час підрахунку голосів. Працівники "агентства" скаржилися своїм системним адміністраторам на ці проблеми.

      Ця атака була першою частиною наступальної кібер-кампанії США проти Росії, спрямованої на усунення спроб втрутитися в американські вибори.

      Чиновники в Міністерстві оборони США називають операцію успішною.

      Російську "фабрику тролів" вважають однією з компаній, яка під час виборів президента США у 2016 році формувала громадську думку в соціальних мережах в інтересах російської влади. Сама ж Росія заперечує своє втручання у вибори у США. Проте фірма, і її власник Євген Пригожин опинились під американськими санкціями.

      Що таке "фабрика тролів"? Офіційна назва – "Агентство інтернет-досліджень". Це російська компанія зі штаб-квартирою в Санкт-Петербурзі, що займається впливом на громадську думку в інтересах чинної російської влади. Працівники компанії поширюють дописи і коментарі в соцмережах задля формування певної громадської думки. "Фабрика тролів" використовує фейкові акаунти для захисту і просування інтересів Кремля у внутрішній і зовнішній політиці. Компанію пов'язують зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна".

      У лютому 2018 року прокурори США опублікували список причетних до втручання в американські вибори. У списку були 13 осіб та організацій, в тому числі "Агентство інтернет-досліджень" та Євген Пригожин. Втручання у вибори полягало в тому, що працівники "фабрики тролів" з фальшивих акаунтів публікували мільйони постів в інтересах Росії.

      blog_ava
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      Теги: Російська пропаганда Новини США Інтернет Новини Росії Вибори у США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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