Военные США заблокировали "фабрике троллей" доступ в интернет в 2018 году во время выборов в Конгресс страны. Официальное название "фабрики троллей" – "Агентство интернет-исследований".

Атака на "фабрику троллей", которую связывают с "поваром" президента России Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года. Тогда в США были промежуточные выборы в Конгресс, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их,

– сказал собеседник издания.

Проблемы с доступом к интернету в "фабрики троллей" были в день голосования, а также примерно следующий день, уже во время подсчета голосов. Работники "агентства" жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

Эта атака была первой частью наступательной кибер-кампании США против России, направленной на устранение попыток вмешаться в американские выборы.

Чиновники в Министерстве обороны США называют операцию успешной.

Российскую "фабрику троллей" считают одной из компаний, которая на выборах президента США в 2016 году формировала общественное мнение в социальных сетях в интересах российских властей. Сама же Россия отрицает свое вмешательство в выборы в США. Однако фирма и ее владелец Евгений Пригожин оказались под американскими санкциями.

Что такое "фабрика троллей"?

Официальное название – "Агентство интернет-исследований". Это российская компания со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, которая занимается влиянием на общественное мнение в интересах действующей российской власти. Работники компании распространяют сообщения и комментарии в соцсетях для формирования определенного общественного мнения. "Фабрика троллей" использует фейковые аккаунты для защиты и продвижения интересов Кремля во внутренней и внешней политике. Компанию связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".



В феврале 2018 года прокуроры США опубликовали список причастных к вмешательству в американские выборы. В списке были 13 человек и организаций, в том числе "Агентство интернет-исследований" и Евгений Пригожин. Вмешательство в выборы заключалось в том, что работники "фабрики троллей" с фальшивых аккаунтов публиковали миллионы постов в интересах России.