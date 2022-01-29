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Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: "Лучшие" артисты только для Путина

Симоньян / Кардашьян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила о своем сходстве с американской моделью Ким Кардашьян. Она написала в соцсети, что они одной национальности, года рождения и имеют одинаковый размер ноги.

Императорские мечты Жириновского

Владимир Жириновский продолжает поражать своей абсурдностью. На днях он заявил, что нужно переименовать должность президента России в императора. Кроме того, установить самодержавие в России.

Стоит отметить Абсурдная пропаганда: как и о чем лгала Россия в 2021 году

Угрозы Медведева

Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия использует ядерное оружие, если сочтет, что ей что-то угрожает. Затем он спел мантру, что именно у Запада есть желание развязать ядерную войну.

Скандал с хлебом

В Геленджике хлебозавод испек "блокадный хлеб" и планировал продавать за 52 рубля. В соцсети вспыхнула критика, после чего завод отказался от этой затеи и объявил, что раздаст 1 тысячу паек хлеба всем желающим.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 29 января: смотрите видео