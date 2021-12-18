Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

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Таксист Путин

Российский президент заявил, что подрабатывал частным таксистом. В 1990-х годах Владимир Путин развозил людей на "Волге".

Заявление Захаровой

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел выступила заявила, что страны Запада якобы перебрасывают в Украину "боевиков под видом инструкторов". Заметим, что это уже не первое такое заявление Марии Захаровой.

Творчество рэпера Моргенштерна

В России планируют проверить творчество рэпера Моргенштерна. По словам Екатерины Мизулиной, певец, мол, берет деньги у американцев. "Лига безопасного интернета" уже попросила генеральную прокуратуру проверить его творчество.

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Коммунист-браконьер

Валерий Рашкин, российский коммунист, попался на браконьерстве. Депутат Госдумы убеждал, что он с друзьями нашел в лесу уже мертвого лося, но, по решению суда, Рашкин оказался под ночным домашним арестом.

Искусственный интеллект в России

В России анализ внешней политики будет доверен искусственному интеллекту. Такую систему пообещали создать в российском МИД. На это якобы потратят 2,3 миллиарда рублей.

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