Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. Еще когда стало известно о переговорах, которые провели 7 декабря, было понятно, что это начало нового "каскада саммитов".

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По словам Краева, Путин хочет вновь войти в систему 80-х годов, когда саммиты между Московой и Вашингтоном формировали повестку дня мира.

Путин хочет восстановить субъектность Москвы как хоть какого-то "актера" среди великих держав. В его воображении это делается через саммит с президентом США.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Когда может произойти разговор

Как предположил Краев, есть большая вероятность, что промежуточный телефонный разговор Путина и Байдена может состояться в начале января или в последнюю неделю декабря.

Если же говорить об очном саммите лидеров стран, то он, скорее всего, может состояться в начале января или февраля, ведь к тому времени назреет еще целый комплекс вопросов. В частности, они будут касаться "Северного потока-2", Центральной Азии и Южного Кавказа.

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Что этому предшествовало