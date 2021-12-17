Про це розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Ще коли стало відомо про перемовини, які провели 7 грудня, було зрозуміло, що це початок нового "каскаду самітів".

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За словами Краєва, Путін хоче знову увійти у систему 80-х років, коли саміти між Московою та Вашингтоном формували поряд денний світу.

Путін хоче відновити суб'єктність Москви як хоч якогось "актора" серед великих держав. У його уяві це робиться через саміт з президентом США. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Коли може відбутися розмова

Як припустив Краєв, є велика ймовірність, що проміжна телефонна розмова Путіна й Байдена може відбутися на початку січня або в останній тиждень грудня.

Якщо ж говорити про очний саміт лідерів країн, то він, скоріш за все, може відбутися на початку січня або лютого, адже до того часу назріє ще цілий комплекс питань. Зокрема, вони стосуватимуться "Північного потоку-2", Центральної Азії та Південного Кавказу.

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Краєв розповів про можливу розмову лідерів США та Росії: дивіться відео

Що цьому передувало