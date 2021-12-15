Про це у коментарі російським пропагандистам повідомив речник керівника Кремля Пєсков.
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Дійсно, може відбутися ще одна розмова (Джо Байдена та Путіна), але поки конкретних домовленостей щодо термінів немає,
– сказав прессекретар Путіна.
Раніше Пєсков говорив про те, що президенти США та Росії домовилися провести перемовини у відеоформаті після того, як їхні довірені представники оцінять ситуацію біля кордонів України.
Підсумки розмови Байдена та Путіна
- Розмова між політиками тривала понад 2 години та відбувалася у відеорежимі.
- Джо Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він сказав: "США та союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами".
- Американський президент також відкинув вимогу Путіна про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Президент США наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.