Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков.
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Действительно, может состояться еще один разговор (Джо Байдена и Путина), но пока конкретных договоренностей по срокам нет,
– сказал пресс-секретарь Путина.
Ранее Песков говорил о том, что президенты США и России договорились провести переговоры в видеоформате после того, как их доверенные представители оценят ситуацию у границ Украины.
Итоги разговора Байдена и Путина
- Разговор между политиками длился более 2 часов и происходил в видеорежиме.
- Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".
- Американский президент также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.