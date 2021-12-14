Такие переговоры за спиной не будут. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Обратите внимание Путин может стереть украинский суверенитет дипломатией после заявлений Байдена, – СМИ
Кулеба: будет следующий раунд
По его словам, во время двусторонних контактов на всех уровнях звучала соответствующая гарантия.
Администрация США за нашей спиной с Путиным ничего не будет решать,
– подчеркнул Кулеба.
Он не сомневается, что украинские и американские власти будут увеличивать качественные контакты. Они будут проходить регулярно.
"Если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", – добавил министр.
Главное о разговоре Байдена и Путина
- Более 2 часов 7 декабря беседовали президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин.
- Американский лидер на переговорах отреагировал на обострение ситуации на Востоке и пригрозил главе Кремля.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты государств могут вновь провести переговоры в видеоформате.
- В то же время в Госдепе США отметили, что личная встреча Байдена и Путина вряд состоится.
Обратите внимание – Итоги переговоров Байдена и Путина: смотрите видео