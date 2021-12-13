Такое мнение озвучили журналисты американского издания Bloomberg. Они утверждают, что отдельные шаги Байдена рискуют позволить Путину поверить, что он может стереть украинский суверенитет дипломатией.
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О каких шагах Байдена идет речь
Как известно, во время переговоров администрация президента США попыталась показать свое жесткое отношение к наращиванию российских сил на границе с Украиной. Сам Байден предупредил президента России Владимира Путина о том, что в случае военного вторжения РФ в Украину, США готовы расширить экономические санкции против Кремля, и на этот раз ограничения будут намного мощнее.
Вероятно, эти экономические последствия включают:
- блокирование доступа России к системе международных электронных платежей Swift,
- возобновление санкций США против компаний, которые работали над строительством газопровода "Северный поток-2".
Байден также угрожал увеличить поставки оружия в Украину и усилить оборону уязвимых союзников по НАТО.
Но даже если это и произойдет, наращивание войск России уже принесло некоторые первоначальные выгоды для Путина: наряду со своими предупреждениями, Байден предложил главе Кремля то, что Белый дом называет "дипломатическим выходами из ситуации",
– говорится в сообщении.
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан описал эти "дипломатические выходы" как поддержку мирного процесса на основе Минских договоренностей. Кроме того, Байден поддерживает идею пригласить Путина участвовать в консультациях с НАТО из-за "обеспокоенности России относительно действий Альянса".
Почему это опасно
Российский президент уже давил на Байдена, чтобы США дали гарантии того, что Украина не вступит в НАТО. Дипломаты Путина также выступают за собственное толкование Минских договоренностей, которые могут предоставить боевикам на Востоке Украины автономию от центральной власти в Киеве, в то же время отрицая, что российские силы находятся в этих регионах. Между тем администрация Байдена публично не предлагала детальное представление о том, как она интерпретирует Минские договоренности.
Однако предложение консультаций России с НАТО и возобновление внимания США к Минскому процессу может стать уступкой Путину. Для начала это позволит Путину сделать вид, что Россия была "добросовестным участником мирных переговоров в течение последних лет". Но бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что именно Россия подорвала соглашение, препятствуя попыткам Европы отслеживать кризис в войне на Донбассе.
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Что касается консультаций с НАТО, позиция России уже давно известна: она хочет гарантий, что Украине и другим бывшим советским странам никогда не будет разрешено присоединиться к Альянсу. Проведение встречи на высоком уровне с Россией относительно возможного будущего Украины в НАТО только будет сеять дополнительные сомнения относительно того, насколько Запад готов рисковать, чтобы защитить суверенитет Украины.
Это также придаст частичную "легитимность" требованиям Путина, чья цель – фактически разорвать Альянс,
– отмечается в материале Bloomberg.
Также журналисты добавили, что США и Европа должны сдерживать Путина. Но ценой этого сдерживания не может быть независимость Украины.
Переговоры Путина и Байдена: главное
- Разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря в видеоформате. Политики общались больше 2 часов.
- Переговоры руководителей США и России были закрытыми. Публично показали только начальные кадры разговора. Среди основных тем разговора: ситуация на Востоке Украины, продвижение НАТО на Восток, стратегическая стабильность и региональная безопасность, двусторонние отношения, а также ситуация в Афганистане.
- Во время разговора Байден выразил главе Кремля обеспокоенность со стороны США и европейских союзников страны из-за скопления российских войск возле Украины. Американский лидер подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Путина "вернуться к дипломатии".
- Между тем российский лидер во время переговоров с американским коллегой отметился традиционными циничными заявлениями. Он дерзко призвал "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи России".
Итоги переговоров с Байденом: смотрите видео