Таку думку озвучили журналісти американського видання Bloomberg. Вони стверджують, що окремі кроки Байдена ризикують дозволити Путіну повірити, що він може стерти український суверенітет дипломатією.

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Про які кроки Байдена мовиться

Як відомо, під час переговорів адміністрація президента США спробувала показати своє жорстке ставлення до нарощування російських сил на кордоні з Україною. Сам Байден попередив президента Росії Владіміра Путіна про те, що у разі військового вторгнення РФ в Україну, США готові розширити економічні санкції проти Кремля, і цього разу обмеження будуть набагато потужнішими.

Ймовірно, ці економічні наслідки включають:

блокування доступу Росії до системи міжнародних електронних платежів Swift,

відновлення санкцій США проти компаній, які працювали над будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Байден також погрожував збільшити поставки зброї в Україну та посилити оборону вразливих союзників по НАТО.

Але навіть якщо це і станеться, нарощування військ Росії вже принесло деякі початкові вигоди для Путіна: поряд зі своїми попередженнями, Байден запропонував очільнику Кремля те, що Білий дім називає "дипломатичними виходами з ситуації",

– мовиться у повідомленні.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван описав ці "дипломатичні виходи" як підтримку мирного процесу на основі Мінських домовленостей. Крім того, Байден підтримує ідею запросити Путіна брати участь у консультаціях з НАТО через "стурбованість Росії щодо дій альянсу".

Зверніть увагу! Саме такі кроки ризикують дозволити Путіну повірити, що він може стерти український суверенітет дипломатією.

Чому це небезпечно

Російський президент уже тиснув на Байдена, щоб США дали гарантії того, що Україна не вступить до НАТО. Дипломати Путіна також виступають за власне тлумачення Мінських домовленостей, які можуть надати бойовикам на сході України автономію від центральної влади в Києві, водночас заперечуючи, що російські сили перебувають у цих регіонах. Водночас адміністрація Байдена публічно не пропонувала детального уявлення про те, як вона інтерпретує Мінські домовленості.

Однак пропозиція консультацій Росії з НАТО та відновлення уваги США до Мінського процесу може стати поступкою Путіну. Для початку це дозволить Путіну вдати, що Росія була "добросовісним учасником мирних переговорів протягом останніх років". Але колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що саме Росія підірвала угоду, перешкоджаючи спробам Європи відстежувати кризу у війні на Донбасі.

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Щодо консультацій із НАТО, позиція Росії вже давно відома: вона хоче гарантій, що Україні та іншим колишнім радянським країнам ніколи не буде дозволено приєднатися до альянсу. Проведення зустрічі на високому рівні з Росією щодо можливого майбутнього України в НАТО лише буде сіяти додаткові сумніви щодо того, наскільки Захід готовий ризикувати, аби захистити суверенітет України.

Це також надасть часткової "легітимності" вимогам Путіна, чия мета – фактично розірвати альянс,

– наголошується у матеріалі Bloomberg.

Також журналісти додали, що США і Європа повинні стримувати Путіна. Але ціною цього стримування не може бути незалежність України.

Перемовини Путіна та Байдена: головне

Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулася 7 грудня у відеоформаті. Політики спілкувалися понад 2 години.

Перемовини очільників США та Росії були закритими. Публічно показали лише початкові кадри розмови. Серед основних тем розмови: ситуація на сході України, просування НАТО на Схід, стратегічна стабільність та регіональна безпека, двосторонні відносини, а також ситуація в Афганістані.

Під час розмови Байден висловив очільнику Кремля занепокоєння з боку США та європейських союзників країни через скупчення російських військ біля України. Американський лідер підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав Путіна "повернутися до дипломатії".

Тим часом російський лідер під час перемовин з американським колегою відзначився традиційними цинічними заявами. Він зухвало закликав "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Росії".