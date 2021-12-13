Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Головна вимога до Росії – виконання зобов'язань щодо відведення військ від українського кордону.
Актуально Буде воєнна відповідь, – у Росії пригрозили США і НАТО
Без деескалації зустріч малоймовірна
За відсутності деескалації та дипломатичного шляху це (особисті перемовини – 24 канал) здається дуже малоймовірним,
— наголосив Блінкен.
Головне, чого очікують США від Путіна – це повернення до дипломатичного методу і діалогу, як з європейськими партнерами, США, так і з Україною.
Путін та Байден можуть провести ще одну зустріч у відеоформаті
Раніше рупор Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що Путін та Байден можуть провести ще одну зустріч у відеоформаті. Це, мовляв, може відбутись після того, як ситуацію з конфронтацією вирішуватимуть їхні представники.
Раніше Клімкін назвав 3 важливі результати перемовин Байдена і Путіна
Коротко про перемовини Путіна та Байдена 7 грудня
- Президенти спілкувались з допомогою відеозв'язку.
- Розмова тривала більше ніж 2 години.
- Головною темою стало напруження біля українського кордону.
- Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації.
- У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки.
Про результати перемовин Путіна та Байдена у "Теории заговора":