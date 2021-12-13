Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Главное требование к России – выполнение обязательств по отводу войск от украинской границы.
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Без деэскалации встреча маловероятна
При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это (личные переговоры – 24 канал) кажется очень маловероятным,
– подчеркнул Блинкен.
Главное, чего ожидают США от Путина – это возвращение к дипломатическому методу и диалогу, как с европейскими партнерами, США, так и с Украиной.
Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате
Ранее рупор Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате. Это, мол, может произойти после того, как ситуацию с конфронтацией будут решать их представители.
Ранее Климкин назвал 3 важных результата переговоров Байдена и Путина
Коротко о переговорах Путина и Байдена 7 декабря
- Президенты общались с помощью видеосвязи.
- Разговор длился более 2 часов.
- Главной темой стало напряжение у украинской границы.
- Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации.
- В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.
О результатах переговоров Путина и Байдена в "Теории заговора":