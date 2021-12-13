Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Главное требование к России – выполнение обязательств по отводу войск от украинской границы.

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Без деэскалации встреча маловероятна

При отсутствии деэскалации и дипломатического пути это (личные переговоры – 24 канал) кажется очень маловероятным,
– подчеркнул Блинкен.

Главное, чего ожидают США от Путина – это возвращение к дипломатическому методу и диалогу, как с европейскими партнерами, США, так и с Украиной.

Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате

Ранее рупор Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден могут провести еще одну встречу в видеоформате. Это, мол, может произойти после того, как ситуацию с конфронтацией будут решать их представители.

Ранее Климкин назвал 3 важных результата переговоров Байдена и Путина

Коротко о переговорах Путина и Байдена 7 декабря

  • Президенты общались с помощью видеосвязи.
  • Разговор длился более 2 часов.
  • Главной темой стало напряжение у украинской границы.
  • Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации.
  • В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.

О результатах переговоров Путина и Байдена в "Теории заговора":