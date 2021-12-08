Вони стосуються зокрема безпеки та підтримки нашої держави. Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Варто прочитати Гра без переможців, – Орешкін про наслідки перемовин Путіна і Байдена

За його словами, відповідно до заяв сторін у заздалегідь підготовлених пресрелізах, мовиться про 3 висновки.

Перший результат

Першим результатом, як відзначив Клімкін, є те, що Вашингтон доручив командам працювати далі. На думку ексміністра, це означає, що ймовірність загострення на Сході України стала меншою.

Другий результат

Одним із найважливіших висновків перемовин є підтримка України американським президентом. Це підтверджує той факт, що Байден перед тим, як поговорити з Путіним, порозмовляв з лідерами європейських країн.

Третій результат

Третім результатом відерозмови, як сказав Клімкін, є санкції проти Росії, зокрема проти Путіна і активів його оточення. США готові підтримувати Європейський Союз у введенні відповідних обмежень.

"Є можливість запровадження санкцій на активи оточення Путіна. Про це мало говорять публічно, але це розглядають. Це один з небагатьох реально ефективних засобів впливати на російський режим", – додав він.

Розмова Путіна і Байдена: що треба знати

Цікаво – Жданов розповів про наслідки розмови президентів: дивіться відео