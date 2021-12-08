Вони стосуються зокрема безпеки та підтримки нашої держави. Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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За його словами, відповідно до заяв сторін у заздалегідь підготовлених пресрелізах, мовиться про 3 висновки.
Перший результат
Першим результатом, як відзначив Клімкін, є те, що Вашингтон доручив командам працювати далі. На думку ексміністра, це означає, що ймовірність загострення на Сході України стала меншою.
Другий результат
Одним із найважливіших висновків перемовин є підтримка України американським президентом. Це підтверджує той факт, що Байден перед тим, як поговорити з Путіним, порозмовляв з лідерами європейських країн.
Третій результат
Третім результатом відерозмови, як сказав Клімкін, є санкції проти Росії, зокрема проти Путіна і активів його оточення. США готові підтримувати Європейський Союз у введенні відповідних обмежень.
"Є можливість запровадження санкцій на активи оточення Путіна. Про це мало говорять публічно, але це розглядають. Це один з небагатьох реально ефективних засобів впливати на російський режим", – додав він.
Розмова Путіна і Байдена: що треба знати
- Відеоперемовини відбулись 7 грудня.
- Американський лідер пригрозив Путіну жорсткою реакцією на ескалацію дій щодо України.
- В Офісі Президента вважають, що сенсацій від перемовин президентів не сталось.
- Сам Володимир Зеленський зауважив, що бесіда має позитивні наслідки.
- У Кремлі заявили, що Путін і Байден домовились про ще одну розмову.
- Тим часом у Польщі не побачили якихось результатів від розмови.
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