Вести Кремля. Сливки: Пыня-собиратель церквей. Россия – цитадель толерантности
В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 18 июля – Томос от Вселенского патриарха "гундяевцев" не убедил. Но когда им самим чего-то очень нужно, то идти с челобитной в Стамбул не кажется им чем-то плохим. Поправки приняты, а победа над ЛГБТ закреплена навсегда в конституции. Но коварный враг не спит и протянул руки к таким милым сердцу деда Вовы детским животика.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Ручка Путина.
Белорусский бомж Саша.
Рыбка Бердымухамедова.
Няша Д'арк.
Россия нашла главного врага.
Робот Федора.
Дед водяной.
Чеченская война Айзы.