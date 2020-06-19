Вести Кремля. Сливки: Равшаны и Джамшуты помогут Путину. Захарова натанцевала
В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 13 июня – 12 миллионов рабочих в России – иностранцы. Им пообещали дать гражданство России из-за пандемии. В этом есть свой секрет – они помогут Путину победить на выборах. Захарова получила высокую должность – чрезвычайного и полномочного посла. Говорят, она натанцювала.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
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