В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 13 июня – 12 миллионов рабочих в России – иностранцы. Им пообещали дать гражданство России из-за пандемии. В этом есть свой секрет – они помогут Путину победить на выборах. Захарова получила высокую должность – чрезвычайного и полномочного посла. Говорят, она натанцювала.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: "Роскосмос" придумал схему. Великое переселение котов.