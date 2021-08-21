Какими еще событиями отметилась Россия в течении недели – в программе.

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Шойгу призвал россиян к скромной жизни

Министр обороны России Сергей Шойгу взялся за "нерациональное потребление ресурсов". Он призвал россиян к скромности, иначе безудержное стремление к потреблению может привести к вымиранию человечества.

Дискриминация русскоговорящих в Казахстане

Депутаты от "Единой России" заговорили о дискриминации русских граждан в Казахстане. Они даже хотят запретить въезд в страну русофобам. Накануне в сети появилось видео, на котором русскоязычных работников сферы обслуживания призывали говорить на казахском языке.

Шикарное жилье сына глава "Роскосмоса"

Сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина купил жильё за 180 миллионов рублей. Квартира находится в московском элитном жилом комплексе. Об этом в новом расследовании рассказала команда оппозиционера Алексея Навального.

Советник Кадырова поддержал талибов

Советник Рамзана Кадырова Адам Шахидов назвал талибов "красавчиками". Похвалил боевиков "Талибана" он в комментариях на своей инстаграм-странице. Правда, через некоторое время он удалил свое высказывание.

Линдеманн споет на фестивале Минобороны России

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн станет хедлайнером российского музыкально-военного фестиваля "Спасская башня". 4 и 5 сентября он выступит прямо на Красной площади.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 августа: видео