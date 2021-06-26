Какие еще курьезные события произошли в России в течении недели – в программе.

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Путин попросил Кадырова пойти на выборы главы Чечни

Владимир Путин рекомендовал главе Чечни Рамзану Кадырову вновь участвовать в выборах главы республики. По словам президента России, "многое уже сделано, но впереди - еще больше". Затем он пожелал Кадырову успехов.

В Госдуму баллотируется строитель дворца Путина

На выборы в Госдуму России зарегистрировался кандидат, который утверждает, что строил дворец Путина в Геленджике. Самовыдвиженца зовут Андрей Липский. Он заявил, что в года учебы в рамках стажировки работал в организации, которая выполняла подрядные работы в этом городе.

"Отряды Путина" вступились за Бритни Спирс

Бритни Спирс выступила против своего отца в суде и заявила, что он превратил ее жизнь в ад. Пенсионерки с "Отрядов Путина" поддержали американскую певицу. Они требуют "освободить эту девочку".

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ФСБ борется с видеоиграми

Директор Федеральной службы России Александр Бортников заявил, что исламистские группировки создают клоны компьютерных игр с имитацией терактов. После этого они якобы вербуют в свои ряды молодежь в сетевых чатах.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 июня: видео