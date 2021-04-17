В российской армии заработают боевые роботы "Уран". Будет 5 робототехнических комплексов, или 20 машин. На самом же деле такое количество техники не повлияет на качество армии.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: На казаков в 2020 году потратили 1,1 миллиард рублей

Состояние Путина

Команда Алексея Навального сделала новое расследование, в котором говорится о роскошной государственной даче Владимира Путина в Валдае. Там есть грязевая комната и криокамера.

Самолет Ил-96-400

Серийного производства пассажирского самолета Ил-96-400 не будет. Авиакомпании не делают заказов из-за пандемии COVID-19.

Обратите внимание Вести Кремля: На даче Путина есть криокамера и грязевая комната

Правила Сизикова

Мэр Серова Василий Сизиков создал новые правила для работников администрации. Теперь женщины должны иметь волосы до плеч, а мужчины – ходить в галстуках.

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Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 17 апреля: смотрите видео