Какими еще событиями запомнилась неделя в России – в программе.

К теме Вести Кремля. Сливки: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет

Кадыров стал самым богатым губернатором

Глава Чечни стал самым богатым губернатором России. Рамзан Кадыров, по официальной информации, в 2020 году заработал 381,1 миллиона рублей. Однако в пресс служба Чеченской республики на этот счет "ничего не знают"

Путин делает вид, что умеет играть в хоккей

Еще с 2011 года россияне не обыгрывали канадцев на крупных турнирах, однако вскоре сборная Росии таки сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею. В то же время Владимир Путин заявил что не играет в хоккей, а просто делает вид, что умеет это делать.

"Ростех" выступил против английского названия самолета

Для избрания нового названия самолета Sukhoi Superjet "Ростех" хочет провести конкурс. В то же время глава корпорации считает, что в названии самолета производства России нельзя использовать английские буквы.

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"Хлебобулочная" премия

В России на конкурсе "Учитель года" лучшим педагогам вручили пакеты с хлебобулочными изделиями – по 1,5 килограмма. Это не единственный случай, когда "премии" гражданам выдают продуктами или другими изделиями.

Рогозин проигнорировал новый мерч

В "Роскосмосе" разработали собственный космический мерч, одежду даже представили на показе. Впрочем Дмитрий Рогозный решил прийти на презентацию в костюме.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 5 июня: смотрите видео