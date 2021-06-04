Вручил ученикам соусы глава городской администрации Кирова Дмитрий Осипов. Вся продукция – ассортимент с местного комбината "Здрава".

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Достичь высоких результатов удается не всем, но вам это оказалось под силу. Хочется, чтобы каждый из вас остался в этом городе и применил свои знания для его развития,

– подчеркнул щедрый политик.

Призом за победу стали 2 упаковки с кетчупом, 1 – с майонезом и 1 – с сырным соусом.

Подарки очень удивили родителей учеников. В сети они делятся впечатлениями.

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