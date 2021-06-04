Вручив учням соуси очільник міської адміністрації Кірова Дмитро Осипов. Уся продукція – асортимент з місцевого комбінату "Здрава".

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Досягти високих результатів вдається не всім, але вам це виявилося під силу. Хочеться, щоб кожен з вас залишився в цьому місті і застосував свої знання для його розвитку,

– наголосив щедрий політик.

Призом за перемогу стали 2 упаковки з кетчупом, 1 – з майонезом та 1 – з сирним соусом.

Подарунки дуже здивували батьків учнів. У мережі вони діляться враженнями.