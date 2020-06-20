В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20 июня – каждому городу нужен свой супергерой. И Уссурийск его получил год назад. Виталий Наливкин за свою каденцию и реку очищал, и с вонью воздуха боролся, и даже боролся с коронавирусом. Известный православный русскомирец и бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий еще в апреле выступил против Путина. И долго ответа ждать не пришлось.

Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Белорусский Пиноккио Лукашенко. Трамп чиппирует против коронавируса. Идеи Оруэлла – живы. Терапия для Лаврова. Банкет во время коронавируса. Трансформеры против Путина. COVID-19 на службе у Путина.