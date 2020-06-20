Вести Кремля. Сливки: Россия нашла своего супергероя. Восстание духовника Поклонской
В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 20 июня – каждому городу нужен свой супергерой. И Уссурийск его получил год назад. Виталий Наливкин за свою каденцию и реку очищал, и с вонью воздуха боролся, и даже боролся с коронавирусом. Известный православный русскомирец и бывший духовник Натальи Поклонской схиигумен Сергий еще в апреле выступил против Путина. И долго ответа ждать не пришлось.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Белорусский Пиноккио Лукашенко.
Трамп чиппирует против коронавируса.
Идеи Оруэлла – живы.
Терапия для Лаврова.
Банкет во время коронавируса.
Трансформеры против Путина.
COVID-19 на службе у Путина.