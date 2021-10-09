Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

Интересно Вести Кремля: Роскосмос разгневался на Илона Маска из-за спутника Starlink

Институт больничных капелланов

В России хотят развивать институт больничных священников. Там считают, что духовная помощь в медучреждениях очень нужна. Стоит вспомнить, что в начале пандемии коронавируса священники лечили людей колоколами.

Извинения в Чечне

Власть Чечни хочет, чтобы люди за плохие поступки, снятые на камеру, извинялись также на камеру. Там считают эту идею замечательной. Но в Кремле ее не прокомментировали.

Стоит прочитать Вести Кремля: Кадыров по-чеченски отреагировал на слова Байдена

Детский политический канал

Уже несколько лет в России говорят о том, что стоит создать детский политический канал. Таким образом хотят "закалять" поколения с малых лет. Однако миллионы на инициативу выделяются, а канала так и нет.

Рогозин и Маск

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутник системы Starlink компании Илона Маска SpaceX в будущем могут использоваться в военных целях.