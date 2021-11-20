Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание COVID-преступление: в России похитили мобильный пункт вакцинации

Путину доложили о новом лекарстве

Президенту России доложили о новом лекарстве, нейтрализующем коронавирус. Однако "высокую эфективность" препарата подтверждают лишь "испытания на хомяках".

Путин заговорил об аватарах

Владимир Путин считает, что власти должны защищать аватаров. Он сказал, что необходимо взять на себя ответственность за хранение "критически важной информации" – защищать не только человека, но и его виртуального двойника.

Штраф из прошлого

Мировой суд в Чебоксарах оштрафовал Семёна Кочкина – бывшего главу местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Причина – публикации за последние 2 года, где Кочкин упоминал Навального и его штаб.

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Макет самолета на авиашоу

В Дубай на авиашоу Россия привезла новую разработку – истребитель Checkmate. Однако на выставку доставили не совсем самолет, а всего лишь его макет.

Чиновник обвинил в оттоке населения СМИ

Забайкальский чиновник обвинил в оттоке населения из региона СМИ. По мнению замгубернатора Петра Попова, во всем виновато негативное информационное поле.

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