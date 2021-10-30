Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К слову В США россиян официально причислили к "бездомным национальностям"

Моргенштерн против дня победы

Российский рэпер Моргенштерн подверг критике празднование дня победы в России. Теперь его проверяет Следственный комитет России.

Книги без трансгендеров

Российское издательство убрало страницы о трансгендерах из книги "Привет, месячные" для подростков. Так они решили избежать обвинений в нарушении российского законодательства.

Рогозин оценил работу Маска

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин наконец-то оценил космические потуги Илона Маска. По его словам, SpaceX созрел для того, чтобы перевозить российских космонавтов.

Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео