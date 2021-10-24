А все потому, что отношения между Вашингтоном и Кремлем напряжены. Настолько, что в США не могут рассматривать визовые заявки россиян, поданные, собственно, в России.

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Что такое Homeless Nationalities в визовой политике США

На сайте Госдепа США есть объяснение, что к Homeless Nationalities ("бездомным национальностям") относят граждан тех стран, где:

У США нет консульского представительства.

Политическая ситуация настолько нестабильна, что американские дипломаты не могут рассматривать заявки на визы.

Какие страны оказались в перечне и что это значит

Как свидетельствует документ, опубликованный 21 октября на правительственном портале США, "бездомными национальностями" будут считать граждан 10 стран – Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России.



Перечень "бездомных национальностей" на сайте Госдепа США / Скриншот

Это означает, что, например, россияне, желающие посетить США, не смогут подать заявку на визу на территории своей страны. Американское правительство советует таким соискателям обращаться в дипломатическое представительство США в Варшаве в Польше

Почему Белый дом причислил к этому списку россиян

А все потому, что сейчас отношения США и России на дипломатическом уровне очень напряженные – еще с мая 2021 года. Тогда Кремль обнародовал список "недружественных государств", и в нем фигурировали США .

Американцев, разумеется, это возмутило, и с тех пор их дипломатические представительства в России оказывали услуги только в экстренных случаях, да и то для своих граждан.

С августа ситуация еще обострилась, ведь Кремль запретил нанимать дипмиссиям работников из третьих стран и самой России.

А в начале октября Россия вообще пригрозила закрыть все американские представительства на своей территории, услышав, что Сенат требует выслать 300 российских дипломатов из США.