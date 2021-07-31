Уже з 1 серпня 182 члени дипломатичних місій та десятки підрядників у регіонах Росії втратять роботу через санкції Москви проти Вашингтона.

До теми Російські хакери зламали федеральну прокуратуру, – Мін'юст США

Дії Росії є загрозливими для американських дипломатів

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що такі дії Росії загрожують безпеці американських дипломатів та перешкоджають налагодженню зв'язків. Попри це, американські місії продовжать свою роботу на території країни.

Також високопосадовець висловив вдячність співробітникам дипломатичних місій, які, на жаль, змушені припинити свою роботу.

Сполучені Штати безмежно вдячні за невтомну відданість і прихильність наших співробітників і підрядників, які працюють на місцевому рівні, в місії США в Росії. Ми дякуємо їм за внесок у загальну діяльність та роботу над покращенням відносин між нашими двома країнами. Їх відданість, досвід та дружба були основою місії в Росії протягом десятиліть,

– заявив Блінкен.

Згідно з санкціями Кремля, заборона не поширюється лише на працівників служби охорони дипломатичних установ.

Санкції Росії проти США та Чехії: головне