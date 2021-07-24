Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России за неделю – узнайте в программе.

К теме Вести Кремля: 10-летний австрийский мальчик получил подарки от деда Путина

Проблемы с огурцами в Беларуси

В Беларуси тонны огурцов стоят меньше, чем 40 долларов. В связи с этим легче утилизировать овощи, чем продать за столь низкую цену. Однако Олександр Лукашенко продолжает рассказывать о конкурентоспособности страны.

В России появился "переход для хоббитов"

На одной и железнодорожных станций в Новосибирске открытие подземного перехода обернулось конфузом. Его уже назвали "переходом для хоббитов".

Захарову возмутили эмодзи

Мария Захарова возмутилась через эмодзи. Официальный представитель МИД России предупредила о "глобальной подмене понятий".

Обратите внимание Вести Кремля: Путину принесли мороженое в розовом чемоданчике

Путин захотел больше прав

Владимир Путин предложил, чтобы ему дали право продлевать сроки службы генералам и маршалам. Они могут служить до 70 лет, однако им как-будто хотят гарантировать "вечное правление".

Путину стороят второй "дом"

Президенту России строят еще одну резиденцию за 50 миллиардов рублей у Ново-Огарево. В соответствующим комплексе будет больница, ледовая арена и даже гостинница.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 июля: видео