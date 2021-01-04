В выпуске программы "Вести Кремля. Лучшее 2020" – все вопросы о любовных подвигах Владимира Путина остаются без ответа. Но вот, кажется, журналисты разоблачили "маму народов", а также третью дочь российского президента. Россия хочет новую орбитальную станцию, но вот во сколько ей это может обойтись – неизвестно. Ведь там новые технологии всевозможные нужны, хотя и старым место найдется.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Бердымухамедов перешел на светлую сторону. Боня объяснила, как будет бороться против 5G.