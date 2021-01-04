Вести Кремля: Вероятная третья дочь Путина. Россия хочет свою МКС
В выпуске программы "Вести Кремля. Лучшее 2020" – все вопросы о любовных подвигах Владимира Путина остаются без ответа. Но вот, кажется, журналисты разоблачили "маму народов", а также третью дочь российского президента. Россия хочет новую орбитальную станцию, но вот во сколько ей это может обойтись – неизвестно. Ведь там новые технологии всевозможные нужны, хотя и старым место найдется.
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