Вєсті Кремля. Слівкі: Ймовірна третя донька Путіна. Росія хоче свою МКС
У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – усі питання про любовні подвиги Володимира Путіна залишаються без відповіді. Але от, здається, журналісти викрили "маму народів", а також третю доньку російського президента. Росія хоче нову орбітальну станцію, але от у скільки їй це може обійтися – невідомо. Бо ж там нові технології усілякі треба, хоча і старим місце знайдеться.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Бердимухамедов перейшов на світлу сторону.
Боня пояснила, як буде боротися проти 5G.
Поділитися новиною