У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – усі питання про любовні подвиги Володимира Путіна залишаються без відповіді. Але от, здається, журналісти викрили "маму народів", а також третю доньку російського президента. Росія хоче нову орбітальну станцію, але от у скільки їй це може обійтися – невідомо. Бо ж там нові технології усілякі треба, хоча і старим місце знайдеться.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Бердимухамедов перейшов на світлу сторону. Боня пояснила, як буде боротися проти 5G.