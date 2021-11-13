Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
Читайте также Ключи от мира лежат у Путина, – МИД ответил на дерзкое заявление Захаровой
Бастрыкин любит камуфляж
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин постоянно ходит в камуфляже с большими погонами, которые постоянно лезут вниз. Он не проводит встречи без этой формы. Вероятно, самая главная роль камуфляжа – спрятаться.
Путина волнует распад СССР
Известно, что российского президента Владимира Путина больше всего смущает распад СССР. Недавно Госдума России получила приказ проанализировать причины роспада СССР.
Нужно прочесть Пародия на СССР: угроза от сближения Лукашенко и Путина для Украины только растет
Российский фильм в космосе
Россия завершила съемку фильма в космосе. Точных цифр по бюджету никто не называет, но без поддержки государственных корпораций "Первым каналом" и Роскосмосом такую идею нельзя было бы реализовать.
Чип для суперкомпьютера
В России открыли тендер на 7,6 миллиарда рублей, чтобы создать чип для суперкомпьютера. Платформа должна обладать нейросетевым ускорителем.
Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео