Слова Захаровой уже прокомментировали в украинском МИДе. Представитель ведомства Олег Николенко подчеркнул, что Россия продолжает маскировать за публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.

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Накануне Захарова цинично заявила, что эскалация на Донбассе происходит на фоне агрессивной риторики украинских властей. Так она отреагировала на слова Зеленского о вероятности полномасштабной войны с Россией и заявление Данилова о том, что ВСУ готовы вернуть под контроль оккупированные Донецк и Луганск.

Мир зависит от политической воли Путина

Николенко отметил, что за ширмой шумных выпадов российского министерства довольно четко виднеется целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса. Говорится, в частности, про:

саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата;

блокировка работы Трехсторонней контактной группы;

препятствование деятельности ОБСЕ;

затягивание удавки на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях.

Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед,

– пояснил Николенко.

По словам дипломата, когда эта политически воля появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс. При этом, Россия может уже сейчас сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки". Дескать, уже давно пора переходить от слов к действиям.

"Наше государство готово к прогрессу. В то же время мы четко понимаем, с кем имеем дело. А потому полагаемся как на дипломатию, так и армию", – отметил спикер МИД.

О дальнейшей эскалации со стороны России

Кроме этого, Николенко подчеркнул, что в Москве доминирует логика дальнейшей эскалации. Об этом свидетельствуют, в частности, незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар.

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Выборы в России состоятся 17 – 19 сентября. Украина призвала не признавать их результатов – из-за того, что голосование проводят и на оккупированных территориях. В то же время в МИД обратились к мировому сообществу с призывом расширить санкции против Кремля.

Обратите внимание! Кремль активно выдавал российские паспорта на оккупированном Донбассе, чтобы позволить местным жителям голосовать во время выборов в Госдуму.