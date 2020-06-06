В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 6 июня – Путин "под шумок" просунул документ о ядерном сдерживании, по условиям которого можно применять ядерное оружие. Но только, если под угрозой является целое государство. Трактовать это можно как угодно. Ничто так не радует россиян, как то, что его злейшему партнеру – Соединенным Штатам Америки – плохо. Поэтому они сделали косплей на Флойда.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Полета Сrew Dragon не было. Роскосмос представил лифт. Рогозин стал инженером Харламовым. Веселые молочники спасают от коронавируса. Крем от 5G. Улыбка твоя единственная.