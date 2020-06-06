У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 червня – Путін “під шумок” просунув документ про ядерне стримування, за умовами якого можна застосовувати ядерну зброю. Але тільки, якщо під загрозою є ціла держава. Трактувати це можна як завгодно. Ніщо так не тішить росіян, як те, що його найлютішому партнеру –Сполученим Штатам Америки – погано. Тому вони зробили косплей на Джорджа Флойда.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Польоту Сrew Dragon не було. Роскосмос презентував ліфт. Рогозін став інженером Харламовим. Веселі молочники рятують від коронавірусу. Крем від 5G. Усмішка твоя єдина.