Вєсті Кремля. Слівкі: "Жертви" ядерної агресії. Рускі косплеять Флойда
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 червня – Путін “під шумок” просунув документ про ядерне стримування, за умовами якого можна застосовувати ядерну зброю. Але тільки, якщо під загрозою є ціла держава. Трактувати це можна як завгодно. Ніщо так не тішить росіян, як те, що його найлютішому партнеру –Сполученим Штатам Америки – погано. Тому вони зробили косплей на Джорджа Флойда.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Польоту Сrew Dragon не було.
Роскосмос презентував ліфт.
Рогозін став інженером Харламовим.
Веселі молочники рятують від коронавірусу.
Крем від 5G.
Усмішка твоя єдина.