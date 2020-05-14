Вести Кремля: Смертельный гумконвой Кремля. Спецзащита от COVID-19 в Госдумы
В выпуске программы "Вести Кремля" за 14 мая – власти США заявили, что Россия продала им медицинское оборудование. Кремль же назвал это "гуманитарной помощью". Когда болезнь начала поражать людей из окружения Пени – всем стало страшно. Поэтому депутаты Госдумы начали носить значки, которые отпугивают вирус. Но Пескова не уберег даже бейджик на груди.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Нефть против короночки.
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