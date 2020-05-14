Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті Кремля: Смертельний гумконвой Кремля. Спецзахист від COVID-19 у Держдуми

Вєсті Кремля - Читать новость на русском

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 травня – влада США заявила, що Росія продала їм медичне обладнання. Кремль же назвав це "гуманітарною допомогою". Коли недуга почала вражати людей з оточення Пені – всім стало страшно. Тому депутати Держдуми почали носити значки, які відлякують вірус. Але Пєскова не вберіг навіть бейджик на грудях.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:

Нафта проти короночки.

Автор: Юрій Гаврищак
Теги: Новини Росії Москва Вєсті Кремля
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
сьогодні , 22:00 Насилля над жінками: як влада може захистити українок?
Саша Кольцова
США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
сьогодні , 21:23 США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
Анатолій Максимов
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
сьогодні , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна