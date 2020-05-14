Вєсті Кремля: Смертельний гумконвой Кремля. Спецзахист від COVID-19 у Держдуми
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 травня – влада США заявила, що Росія продала їм медичне обладнання. Кремль же назвав це "гуманітарною допомогою". Коли недуга почала вражати людей з оточення Пені – всім стало страшно. Тому депутати Держдуми почали носити значки, які відлякують вірус. Але Пєскова не вберіг навіть бейджик на грудях.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Нафта проти короночки.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 17:12 Двоє з п'ятнадцяти хворих на коронавірус пацієнтів, яких головлікар відпустив додому, померли
сьогодні , 21:39 Скільки коронавірус тримається в повітрі після розмови з інфікованою людиною: дослідження
сьогодні , 15:36 Спокуслива Оля Цибульська знялась у фотосесії з DZIDZIO: гарячі фото зірок
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Дейтона як майбутнього посла США в Україні23:03
-
Ув'язнені вже третій рік: українські моряки в Лівії оголосили голодування22:57
-
Владислав Городецький або "київський Гауді": найвідоміші роботи архітектора – фото22:49
-
блогНасилля над жінками: як влада може захистити українок?