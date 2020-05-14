Вєсті Кремля: Смертельний гумконвой Кремля. Спецзахист від COVID-19 у Держдуми

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 14 травня – влада США заявила, що Росія продала їм медичне обладнання. Кремль же назвав це "гуманітарною допомогою". Коли недуга почала вражати людей з оточення Пені – всім стало страшно. Тому депутати Держдуми почали носити значки, які відлякують вірус. Але Пєскова не вберіг навіть бейджик на грудях.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Нафта проти короночки.