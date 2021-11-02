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Актуально Автомобиль мгновено разлетелось вдребезги: появилось видео смертельного ДТП с участием Собчак

Часы Путина

Российские журналисты пытаются из каждого действия Владимира Путина сделать сенсацию. Недавно во всех СМИ обсуждали, как глава Кремля снял часы перед заседанием.

Священника уволили из-за Навального

Священника русской православной церкви лишили должности в епархии из-за сообщения об Алексее Навальном. Он написал в соцсети, что "готов пожать руку" осужденному оппозиционеру.

Почему подростки устраивают теракты

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил соцсети, телевидение и видеоигры в культивировании насилия среди подростков. По его мнению, массовые убийства, как в Перми, совершаются из-за того, что подростки не получают "достаточного уровня культуры".

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