Про інші курйозні події, які сталися в Росії – дізнайтеся в програмі.

Актуально Авто за мить розлетілися вщент: з'явилось відео смертельного ДТП за участю Собчак

Годинник Путіна

Російські журналісти намагаються із кожної дії Володимира Путіна зробити сенсацію. Нещодавно у всіх ЗМІ обговорювати те, як очільник Кремля зняв годинник перед засіданням.

Священника звільнили через Навального

Священники російської православної церкви зняли з посади в єпархії через допис про Олексія Навального. Він написав у соцмережі, що "готовий потиснути руку" засудженому опозиціонеру.

Чому підлітки влаштовують теракти

Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив соцмережі, телебачення та відеоігри у культивуванні насильства серед підлітків. На його думку, масові вбивства, як в Пермі, відбуваються через те, що підлітки не отримують "достатнього рівня культури".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 листопада: дивіться відео