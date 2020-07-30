В выпуске программы "Вести Кремля" за 30 июля – в Беларуси задержали наемников "Вагнера". Похоже, белорусские новости чего-то не договаривают, и бацька сам разобрался с преступниками. Ведь на одном из заседаний он появился уже с перебинтованной рукой. Ежегодно руководство Ростеха выбирает лучшие образцы своих инновационных достижений и ими хвастаются Путину. На этот раз деду рассказали о парашюте

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Простых россиян пугают ужасной заграницей.