У випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 липня – у Білорусі затримали найманців "Вагнера". Схоже, білоруські новини чогось не договорюють , і бацька сам розібрався зі злочинцями. Адже на одному з засідань він з'явився вже з перебинотованою рукою. Щороку керівництво Ростеху вибирає найкращі зразки своїх інноваційних досягнень і ними хваляться Путіну. Цього разу дєду розповіли про парашут "Шанс".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Простих росіян лякають жахливим закордоном.